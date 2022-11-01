TIR'ın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı
Samsun'da hareket halindeyken açılan TIR damperinin yaya üst geçide çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Çorum'dan Karadeniz Bölgesi'ndeki illere tuğla götüren Oğuzhan Bayrak idaresindeki 19 HS 101 çekici, 19 AAC 994 dorse plakalı TIR hareket halindeyken damperi açılarak havaya kalktı.
Sürücü damperin açıldığını fark edemeyince damper yaya üst geçidine çarptı. Bu sırada çarpmanın şiddetiyle TIR'ın şoför kabini sert bir şekilde önü doğru düştü.
Kazada, TIR sürücüsü Oğuzhan Bayrak ile yanında bulunan Burak Koçak, Oğuzhan Toprak ve Hakan Çil yaralandılar. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.
TIR'ın damperinin çarptığı yaya üst geçidi büyük çapta zarar gördü. Üst geçit tehlike oluşturduğu için yaya geçişine kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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