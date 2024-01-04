TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu!
Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kız öğrenci, otomobille çarpışıp refüje çıkan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğleden sonra Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali B. yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
Kaza sırasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir öğrenci, çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 3 kişi ile şok geçiren öğrenci, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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