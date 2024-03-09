Bartın'da feci kaza... İşçi servisleri çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Kentte iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Bartın'da Kurtköy köyü mevkiinde işçileri taşıyan Necmi G. (67) idaresindeki 74 M 0203 plakalı minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR!
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.
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