TIR'ın dorsesindeki gizli bölmeden 2 kaçak göçmen çıktı
Bitlis'te, polisin kontrol noktasında durdurduğu TIR'ın dorsesinin alt tarafına yapılan gizli bölmede Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen TIR şoförü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında bir TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada, TIR'ın dorsesinin alt tarafında soğutucu motorunun bulunduğu alanda oluşturulan gizli bölmede Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.
İnsan kaçakçılığı için oluşturulan özel bölmede saatlerce yolculuk yapan kaçak göçmenler, dışarıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan TIR sürücüsü ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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