TIR'ın refüje girdiği kazada 2 kişi yaralandı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:42

Güncelleme: 19.07.2024 - 14:46

Bayram gazi köyü yakınlarında edinilen bilgilere göre, Y.E., yönetimindeki TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 15 yaşındaki A.E.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.