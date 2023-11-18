TKDF'den çarpıcı ‘ev içi şiddet’ raporu: Failler de, şiddet alanları da tanıdık!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 15:39

Güncelleme: 18.11.2023 - 15:40

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) Ekim ayı "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" Raporu yayımladı.

Rapora göre; Ekim ayında toplam 371 çağrı geldi ve çağrıların yüzde 90.2'sinin kadınlar tarafından geldiği kaydedildi.

Öte yadan şiddet vakalarının yüzde 42.86'sının psikolojik, yüzde 38.57'sinin ise fiziksel şiddet olduğu belirtildi. Raporda, yüzde 51.2 ile evli olunan erkeklerin, şiddet failleri arasında en geniş grubu oluşturduğuna dikkat çekildi.

EN ÇOK ÇAĞRI İSTANBUL'DAN

Rapora göre; Ekim ayında gelen 371 çağrının 36'sı İstanbul'dan. İstanbul’u, İzmir 11, Ankara ise 10 çağrıyla izledi.

Bu iller ile birlikte toplam 28 ilden çağrı gelmiştir.

Bu iller şöyle:

Adana 2, Adıyaman 1, Ankara 10, Antalya 3, Aydın 5, Balıkesir 1, Bilecik 1, Bolu 5, Burdur 2, Bursa 1, Diyarbakır 2, Elâzığ 1, Gaziantep 1, Hatay 2, İstanbul 36, İzmir 11, Kahramanmaraş 1, Kırklareli 2, Kocaeli 3, Konya 1, Kütahya 1, Malatya 3, Manisa 1, Mersin 2, Niğde 2, Tekirdağ 1, Uşak 1, Düzce 1.

2 YAŞTAN 56 YAŞA KADAR ŞİDDET MAĞDURLARI

Ekim ayında çağrı hattına ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 72 şiddet vakasının 53’ü ev içi şiddet ihbarı. Bu şiddet ihbarlarının 36’sı evli olunan erkek şiddeti ihbarları.

9 çağrıda ise, sığınak talebinde bulundu. Acil müdahale gerektiren 3 vaka ihbarı oldu. 52 çağrıya hukuki bilgilendirme yapıldı; 24 çağrı karakola, 11 çağrı ise barolara yönlendirildi. Ekim ayı içerisinde hatta gelen şiddet ihbarlarında belirtilen şiddete maruz kalanların yaşları 2-56 arasında değişiklik gösterdi.

ŞİDDETE EN ÇOK MARUZ KALANLAR KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI

Raporda yer alan bilgilere göre; şiddete maruz kalanlar yüzde 90.2 ile kadınlar ve kadınları yüzde 3.9 ile kız çocukları.

Hatta gelen yardım çağrılarına göre; şiddet vakalarının yüzde 42.86'sı psikolojik ve yüzde 38.57'si ise fiziksel şiddet.

Bu şiddet türlerinin dışında gelen çağrıların yüzde 7.14’ü sosyal şiddet, yüzde 5.72’si cinsel şiddet ve yüzde 5.71’i ekonomik şiddeti ihbar eden çağrılar oldu.

ŞİDDETİN EN ÇOK UYGULANDIĞI YER EV!

Acil yardım hattına gelen çağrılar, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramadığına dikkat çekti.

Çağrılar,kadına karşı şiddetin, en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde birlikte olunan erkekler ve diğer aile bireyleri tarafından uygulandığını ortaya koydu.

Evli olunan erkekler yüzde 51.2 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Bunu, yüzde 9.3 ile boşanılan erkekler takip ediyor.