TKP’den çarpıcı Maçoğlu açıklaması: ‘Başka yerden adaylığı gündemde’

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:01

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:01

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere siyasi partilerin hazırlıkları hız kazanırken TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cumhuriyet TV’ye konuştu. Okuyan, farklı siyasi yapılarla işbirliği görüşmelerinin olduğunu ifade etti.

“MAÇOĞLU’NUN ADAYLIĞI İÇİN KADIKÖY GİBİ İLÇELER ZİKREDİLİYOR”

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylığına ilişkin konuşan Okuyan, “Kendisinin de bağlı bulunduğu kolektif kurum bir değerlendirme içerisinde, başka bir yerden adaylığı da gündemde. Henüz bağlanmış bir şey yok çünkü hepimiz geride bıraktığımız dönemin bir muhasebesini yapıyoruz. Bu muhasebe daha geniş ölçekli, Türkiye’deki kazanılacak başka belediyelerle beraber neler yapılabilir sorusunu da içeriyor. Sonuçta Kadıköy, Sultangazi ve başka ilçeler de zikrediliyor ama bağlanmış bir karar yok. Hep beraber bir değerlendirme içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“İŞBİRLİĞİ SÖZ KONUSU OLACAK”

Okuyan, yerel seçimlerde işbirliğine gideceklerini aktararak, “Başka siyasi yapıların desteği, katılımı, işbirliği ile ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Gündeme gelen şeylerden biri güçlü olunan yerlerde başka yapıların aday göstermemesi ya da desteklemesi biçiminde bir işbirliği mümkünatı üzerine çalışılıyor. Tabii bu işbirliğinin belli ilkeleri olacaktır ama bir ittifak biçimini almayacaktır. Bazı yerelliklerde farklı bir kombinasyonla bir işbirliği söz konusu olacaktır. Örneğin bizim Tunceli’deki ittifakımızda 4 siyasi yapının ittifakıdır.İttifak sözcüğünü biz rastgele kullanmak istemiyoruz. Burada gündemimizde olan şey, bir işbirliği olacaktır. Sayın Maçoğlu’nun adaylığı söz konusu olduğunda geniş bir şbirliğini kapsayacaktır” açıklamasında bulundu.

“HATAY’IN DEFNE İLÇESİNDE İDDİALIYIZ”

İddialı oldukları yerlerin altını çizen Okuyan, “Komünist belediyelerin sayısını artırmaya çalışacağız. Parti olarak özellikle hedeflediğimiz bazı noktalar var. Depremin en ağır yıkıma uğradığı Hatay’ın Defne ilçesinde iddialıyız. Biz komünistlerin bir yıkımı nasıl ayağa kaldırabileceğini göstermek istiyoruz. Ancak hiçbir seçim bir ülkenin kurtuluşuna da hizmet etmez batışına da neden olmaz” diyerek sözlerini noktaladı.