Faiz kararına ekonomistlerden sert tepki: "Amaç hasıl oldu"
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ekonomistlerden birbiri ardına sert tepkiler geldi.
Dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bugün toplanan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararda, faiz indiriminin aralıkta devam edeceği mesajı verildi.
TCMB'nin faiz indirimi kararına sert tepki gösteren ekonomistler, şu ifadeleri kullandı:
MACARİSTAN MERKEZ BANKASINI TEBRİK ETTİ
Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan Merkez Bankasını bugünkü faiz kararından ötürü tebrik ederim. ABD Merkez bankası ise hala hata içinde. Bu kadar bol para sadece zengini daha zengin eder. Bugünün doğru karar vereni Macaristan" ifadelerini kullandı.
''GECİKME FAİZLERİ DE İNDİRİLSİN''
Ekonomist Ozan Bingöl, devletin yurttaşa uyguladığı gecikme faizini hatırlatan bir paylaşım yaptı.
Bingöl paylaşımında, "Borcunu geç ödeyen vatandaşa devletin uyguladığı gecikme faizi aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 19,2’dir. Faiz ise bu da faizdir. Bu oranı düşürmek ise tamamen cumhurbaşkanı yetkisindedir" ifadelerini kullanarak devletin yurttaşlara uyguladığı faizin Merkez Bankası'nın faizinden bile daha yüksek olduğunu hatırlattı.
''AMAÇ HASIL OLDU''
Ekonomist Prof. Veysel Ulusoy ise, "Tebrikler Merkez Bankası.. Amaç hasıl oldu. Oynaklıktan dolayı oldukça fazla kaynak aktarımı sağlandı" ifadelerini kullandı.
''GEÇMİŞ OLSUN''
Ekonomist Mahfi Eğilmez,"Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan 15'e düşürdü. Geçmiş olsun" diyerek karara tepki gösterdi.
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