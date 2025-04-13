TKG’den Galata’da eylem: YÖK’e ‘hanedanlık’ diploması verdiler

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:55

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:58

Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) çağrısıyla bugün İstanbul'un dört bir yanından çok sayıda üniversite öğrencisinin de aralarında olduğu gençler siyahlar giyinerek Karaköy’de iskele önünde toplandı.

Gençler "Gençlik YÖK'e diz çökmez, boyun eğmez", "Boyun eğme AKP'den hesap sor", "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez", "Susma haykır, MESEM'e hayır", "Gençliğin katili patron düzeni" sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

Karaköy’deki Kadıköy İskelesi önünde toplanarak kortej oluşturan gençler "Geleceksiz değil, gelecek biz olacağız" yazılı pankart açıp Galata Köprüsü'ne yürüdü.

“TÜM ARKADAŞLARIMIZIN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Burada TKG adına bir konuşma yapan Erdenay Bırasoğlu "Haftalardır meydanlarda sokaklardayız. Haksız yere tutuklanan arkadaşlarımızı buradan selamlıyoruz. Tüm arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Peki ne istiyoruz, yıllardır kampüslerde görüşmemiş bu hareketliliğin kaynağı ne?" diye soran Bırasoğlu "Kimi kendini bilmezler bizim için kökü dışarıda diyor, hadi oradan! Kimileri öfkemizi dar siyasi kalıplara, belirli figürlere indirgemeye çalışıyor. Bugün yanıtımızı vermek için buradayız. Bizler geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Biz geleceğimizi kaybederken her devrin kazananı TÜSİAD, MÜSİAD, tarikatlar, holdingler düzenine karşı geleceğimizi almak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Bu düzen bir grup azınlığı her geçen gün zengin ederken bize, gençliğe ne vaat ediyor?" diye soran Bırasoğlu şunları söyledi:

"TÜİK dahi genç işsizlik sınırını yüzde 30’a dayandırmış durumda.

Biz istediğimiz kadar çalışalım, istediğimiz kadar okuyalım bir patron çocuğu değilsek, bir tarikatın üyesi değilsek bize sundukları gelecek bir sefalet.

Yıllarca okuyoruz, çalışıyoruz, sonra biz bir staj bile ararken torpiller konuşuyor. Bu düzen çürümüştür.

Bugün milyarderler zengin listelerinde basamakları tırmanırken, onların çocukları keyif çatarken bize sadece sadakalar veriliyor.

Yurtlarımıza, kampüslerimize bakıyoruz, insanlık onuruna yakışmayan koşullar, eski püskü yurtlar, binalar, bitmeyen yemekhane kuyrukları, daha da kötüsü arkadaşlarımızın cenaze haberleri…

Sanayi Bakanı hepimizi sanayiye sürüklüyor, çocuk işçilik meşrulaştırılıyor. Holdingler zenginliklerine zenginlik katsın diye arkadaşlarımız can veriyor.

Birileri para kazansın diye biz gençlerin canının ortaya konması bir tercihtir.

Birilerinin iddia ettiği gibi kurtuluşu bu diyardan, memleketimizden uzakta aramıyoruz. Bu memleketi seviyoruz. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak, geleceğimizi alacağız.

Bu memleket bizim. Türkiye’nin yurtsever, cumhuriyetçi gençlerinin. Üç beş tarikatçının, para babalarının değil!"

'Bize 'diz çökeceksiniz' dedikleri yeni Türkiye'de holdingler ve şımarık veletleri sefa sürüyor.

Yıllardır holdingler daha çok kazanacak diye tarikatlarla kol kola cumhuriyeti mahvettiler.

AKP’nin bize 'diz çökeceksiniz' dediği yeni Türkiye’de holdingler ve onların şımarık veletleri sefa sürüyor.

Depremde, selde can verdiğimiz, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bu günlerde birileri çıkıyor, ‘diz çökeceksiniz’ diyor. Biz cumhuriyetçi gençlerin sözü basit: Size diz çökmeyeceğiz."

Sadece güzel bir geleceği hayal etmeyeceklerini güzel geleceği bir araya gelerek söküp alacaklarını vurgulayan Bırasoğlu zorbalığa karşı mücadele çağrısında bulundu:

"Kampüs kampüs, okul okul bir araya gelmenin, bu zorbalığa karşı mücadele etmenin vakti gelmiştir.

Bizim niyetimiz bir gelecek beklemek, güzel bir geleceği hayal etmek değil o güzel geleceği inşa etmek, bir araya gelmek ve söküp almak. Geleceksiz değiliz, geleceğiz."

YÖK’E ‘HANEDANLIK’ DİPLOMASI

Bırasoğlu yıllardır YÖK’ün ve iktidarın hiçbir kural tanımadan diploma verdiğini, diploma aldığını gördüklerini söyledi ve "Şimdi biz de YÖK’e bir diploma veriyoruz. Bunu hepinize göstermek istiyorum. Bu da bizim YÖK’e verdiğimiz diploma" dedi.