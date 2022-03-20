TKP'li Kemal Okuyan seçim yasası teklifini değerlendirdi

20 Mart 2022 Pazar, 04:00

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçim yasası teklifinin ittifaklara etkisine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Getirilmek istenen değişikliğin antidemokratik olduğunu vurgulayan Okuyan, “Her defasında kendilerine en uygun yöntemi bulma eğilimindeler. Kabul edilebilir bir yanı yok” dedi. Dünyadaki bütün iktidar partilerinin, kendilerine en uygun seçim yöntemlerini belirlediğini, bu durumun Türkiye’ye özgü olmadığını kaydeden Okuyan, “Solu, emeği temsil eden partileri, düzen dışı partileri elemek için çeşitli mekanizmalar kuruyorlar. Bunlar bildiğimiz şeyler. Son teklif de AKP iktidarının ömrünü uzatmaya yönelik hamlelerden biri. Dahasının geleceğini düşünüyorum” dedi.

"ALTÜST ETTİ"

Seçimlerin tek kurtuluş yolu olarak işaret edilmesinin Meclis’e sunulan teklif ile ortaya çıktığını aktaran Okuyan, seçime odaklı düşünenler için bütün hesapları altüst eden bir gelişme olduğunu söyledi. Okuyan, “Biz her zaman ittifakları, yaptığımız görüşmeleri seçim aritmetiğinin, parlamento hesaplarının dışında bir olgu olarak gördük. Önce ilkeler, program ortaya konsun, hiçbir matematik hesap yüzünden bu ilkeleri öne çekmeyeceğiz dedik. Bizim ittifak çalışmalarımızı değiştiren hiçbir şey yok. ‘Eyvah şimdi Meclis’e girmemiz zorlaştı’ gibi bir değerlendirme içerisinde olmayız” ifadelerini kullandı.