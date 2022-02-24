Kemal Okuyan, Ukrayna-Rusya gerilimini değerlendirdi: NATO baş sorumludur

24 Şubat 2022 Perşembe, 15:42

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin, Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya askeri harekat başlattı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye'nin söylemlerini ve duruşunu Cumhuriyet'e değerlendirdi.

'DENGELİ BİR POLİTİKA YÜRÜTÜLMÜYOR'

Türkiye'nin dengeli bir politika yürütmediğini ve giderek de NATO üyeliğinin hakkını daha fazla vermek için çaba gösteren bir iktidarın olduğunu söyleyen Okuyan, ''NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle ilgili bir krizle karşı karşıyayız. Öte yandan da NATO'nun genişlemesini, Rus egemenlerinin çıkarlarını savunan iktidarın karşı hamleleriyle dengeleyemezsiniz'' ifadelerini kullandı.

'SURİYE DE KARIŞACAK'

NATO'ya karşı mücadelelerini aksatmayacaklarını ve sahte çıkış yollarına bel bağlamayacaklarını söyleyen Okuyan, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Bu olayda NATO baş sorumludur. Talebimiz bellidir, NATO'dan çıkılsın. Yakında Suriye de karışacak. Türkiye'nin başka ülkelerin iç işlerine karışmasına da itiraz eden bir partiyiz.''