TL'deki değer kaybının acı fotoğrafı: Bulgarca tabela

19 Aralık 2021 Pazar, 19:45

Türk lirasındaki rekor değer kaybı, komşu ülkelere yaradı. Bulgar levası ve euronun Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları alışveriş yapmak için Türkiye’ye akın etmiş, görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı.

BULGARCA TABELA

Edirne’de bazı işyerleri, Bulgar ve Yunan müşterileri çekebilmek amacıyla yol kenarına Yunanca ve Bulgarca tabelalar yerleştirmeye başladı. Tabelaların görüntüsünü ANKA Haber Ajansı’yla paylaşan Edirneli vatandaş Murat Aladağ, yemek fişlerinin leva, euro ve dolar üzerinden kesilmesinin ardından bazı işyerlerine Bulgarca ve Yunanca tabelalar konulduğunu söyledi.