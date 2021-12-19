TL'deki değer kaybının acı fotoğrafı: Bulgarca tabela
Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesiyle Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının alışveriş için geldiği Edirne’de bazı işyerleri, yol kenarına Yunanca ve Bulgarca tabelalar yerleştirmeye başladı.
Türk lirasındaki rekor değer kaybı, komşu ülkelere yaradı. Bulgar levası ve euronun Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları alışveriş yapmak için Türkiye’ye akın etmiş, görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı.
BULGARCA TABELA
Edirne’de bazı işyerleri, Bulgar ve Yunan müşterileri çekebilmek amacıyla yol kenarına Yunanca ve Bulgarca tabelalar yerleştirmeye başladı. Tabelaların görüntüsünü ANKA Haber Ajansı’yla paylaşan Edirneli vatandaş Murat Aladağ, yemek fişlerinin leva, euro ve dolar üzerinden kesilmesinin ardından bazı işyerlerine Bulgarca ve Yunanca tabelalar konulduğunu söyledi.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yayınında skandal anlar
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- Sivilleri öldürüp saklamışlar
- JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı