TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’ndan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ açıklaması

Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:37

Güncelleme: 17.12.2024 - 18:37

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası, Aralık ayının 12-18 günleri arasında kutlanan ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’na yönelik bir açıklama yayımladı.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

“Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, her yıl Aralık ayının 12-18 günleri arasında kutlanan, ülkemizin tarım ve sanayi ürünlerine dikkat çekmek, yerli üretimin önemini vurgulamak ve tüketicileri bu yönde bilinçlendirmek amacıyla özellikle okullarda kutlanan önemli bir etkinliktir.

Ülkemiz zengin kültürü, çeşitli iklim ve coğrafi özellikleri, tarihi mirası ve tarımsal ürün çeşitliliği ile coğrafi işaretler konusunda oldukça zengin kaynaklar barındırmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler yöreden kaynaklanan doğal faktörler, beşerî faktörler veya ünüyle benzerlerinden ayrışmakta, yöreye özgü birçok faktörün etkisiyle kendine has özellikler kazanmaktadır. Coğrafi işaretler bağlı olduğu coğrafyada hâlihazırda var olan kültürel ve doğal mirası içerdiğinden çok değerlidir, hem ulusal hem de uluslararası pazarda güçlü bir yere sahiptir. Bu nedenle son yıllarda ticaret hayatında ve tüketici pazarında oldukça önem arz eden bir kavram haline gelmeye başlamıştır.

Coğrafi işaretli ürünler ülke genelinde yerli malı tüketimini de teşvik edici özelliktedir. Yerel halkın elindeki bu kıymetli kaynakların farkında olması ve bu kaynakları iyi değerlendirmesi sonucunda yöreye büyük ekonomik katkılar sağlanabilmektedir. Coğrafi işaretlerin yöreye ve ekonomiye yönelik işlevlerine bakıldığında ise bölgenin tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunduğu, yerel kalkınmayı sağlayarak göçü önlediği, yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı sağladığı, ürün ve yöre arasındaki bağın korunduğunu görüyoruz. Bununla birlikte üretim metodunun ve ürünün diğer özelliklerinin tescille sicile kaydedilmesiyle geleneksel bilginin ve kültürel değerlerimizin de koruma altına alınması sağlanmaktadır. “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” gibi özel temalı günlerde çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine bulundukları bölgenin karakteristik ürünlerinin tanıtılması, bu ürünlerin coğrafi işaret tescili ile ülkemizin yerli mallarının tercih edilmesine yönelik bir farkındalık kazandırılması ayrıca bir önem arz etmektedir.

Gerek okullarımızda gerekse halka ulaşmanın mümkün olduğu her ortamda “Yerli Malı” kullanımı özendirilmeli, önemi vurgulanmalı ve bu bağlamda coğrafi işaretlerin sahip olduğu değerler ifade edilmelidir. Bunun yanında, yerel kaynak ve hammaddeleri kullanarak yeni ve yenilikçi gıda ürünleri geliştirmek, tüketicilere güvenilir ve sağlıklı seçenekler sunmak gıda mühendisleri olarak bizlerin görevlerinden biridir. Ülkemize özel gıda ürünlerinin uluslararası standartlara uygun olarak sürdürülebilir üretimi sayesinde hem iç tüketimde hem de ihracatta ülke ekonomisine katkı sağlanacak, bu ürünler de istenen ekonomik değere kavuşulacaktır.

Bu önemli hafta dolayısıyla Gıda Mühendisleri olarak ülkemizin coğrafi işaretlerinin önemini bir kez daha hatırlatıyor ve değerini korumak için dün olduğu gibi yarında çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz.

Tüm tüketicileri yerli ve coğrafi işaretli ürünleri tüketmeye çağırıyoruz!”