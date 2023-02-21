TMMOB, iktidarın bir yılda yeni yerleşimlerin tamamlanacağı açıklamasına tepki gösterdi

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 06:20

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremden etkilenen 11 kentte yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında bir açıklama yaptı. İktidar temsilcilerinin “deprem bölgesinde en kısa zamanda yeni yerleşim yerlerinin yapımı için inşaata başlayacağı ve bir yıl içerisinde de bunu sonlandıracağı” yönündeki ifadelerinin değerlendirildiği açıklamada bilime, tekniğe ve meslek ilkelerine uyulması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, “Kent ölçeğinde yıkımların yaşandığı illerimizde yerbilimsel çalışmaların kent bütünü ve bitişik alanları kapsayacak biçimde detaylı olarak ele alınması gerekirken aceleci bir şekilde yer seçimi kararı verilmiş ve seçilen alanlarda sondaj çalışmalarına başlanıldığı belirtilmiştir” denildi.

Açıklamadan öne çıkan diğer bölümler ise şöyle:

- Yıkımın kent ölçeğinde yaşandığı illerimizde parçacı çözümler yerine bütüncül çözümlerin ortaya konulması zorunluluktur.

- Kentsel ve kırsal alanlar sadece konutlardan ibaret olmayıp, ticaret, tarım, sanayi, eğitim, ulaşım gibi birçok sektör ve altyapı hizmetini içerisinde barındıran alanlardır. Bu yerleşimlerin yeniden inşa sürecinde ilgili tüm meslek alanlarının sürece katkı sunması zorunluluktur.

AFETE DİRENÇLİ YAPILAR

- Depremde kullanılamaz hale gelen bölgedeki jeodezik ağ altyapısının güncellenmesi, yerkabuğu hareketleri nedeniyle metrelerce kayarak bozulmuş olan mülkiyet sınırlarının hızlı bir şekilde güncellenmesi, bölgenin halihazır ve kadastral haritalarının yenilenmesi gerekmektedir.

- Çalışmalarda deprem riskiyle birlikte olası diğer doğal ve insan kaynaklı risklere yönelik tespitlerin hızlıca yapılması, çalışmaların riskleri azaltacak ve sakınım önlemlerini alacak esaslar çerçevesinde kurgulanması sağlanmalıdır.

- Yeniden inşa sürecinde yapılacak olan çalışmalar afet önleme politikasını içerisinde barındırmalıdır.

- Yeniden inşa edilecek yerleşim yerleri yüzlerce yıl yurttaşlarımızın üzerinde yaşamlarını sürdürecekleri, bu anlamda diğer afetlere de dirençli, aynı zamanda ekonomik kapasitesi yüksek, refah ve konforun da üretilebileceği alanlar olmalıdır.

- Yer seçim kararları bilim, tekniği ve mesleki ilkelerimizi gözeterek yapılmalı, yeniden inşa süreçlerini kır-kent bütünlüğünü ve tüm sektörleri kapsayacak biçimde uygulanmalıdır.

- Yeniden inşa sürecinde ilgili tüm meslek alanlarının sürece katkı sunması aklın ve bilimin gereğidir.