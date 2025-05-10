Yayınlanma: 10.05.2025 - 21:49

Güncelleme: 10.05.2025 - 21:49

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiye destek amacıyla iki taksitle ödenen buzdağı desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı desteği ne kadar? Buzağı yardımı ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri...

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında 2. dönem buzağı desteği başvuruları olacak.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Buzağı/malağın TÜRKVET’te kayıtlı, destekleme yılı içinde ülkemizde doğmuş ve doğduğu işletme numarası ile cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihi bilgilerinin mevcut olması,

Buzağı/malağın en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması,

Buzağı/malakların programlı aşıları yapılmış ve VETBİS Sistemine kaydedilmiş olması zorunludur.

Destekleme ödemesi HDS (Hayvancılık Destekleme Sistemi) veri tabanına başvurusu girilen buzağı/malağın doğduğu işletme sahibine yapılır.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular bağlı bulunulan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe gönderilerek yapılıyor.