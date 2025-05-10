Buzağı desteği ne kadar? Buzağı yardımı ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri

Buzağı desteğinin 2. dönem başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı desteği ne kadar? Buzağı yardımı ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri

Buzağı desteği ne kadar? Buzağı yardımı ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 21:49

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiye destek amacıyla iki taksitle ödenen buzdağı desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı desteği ne kadar? Buzağı yardımı ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihleri...

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında 2. dönem buzağı desteği başvuruları olacak.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Buzağı/malağın TÜRKVET’te kayıtlı, destekleme yılı içinde ülkemizde doğmuş ve doğduğu işletme numarası ile cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihi bilgilerinin mevcut olması,

Buzağı/malağın en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması,

Buzağı/malakların programlı aşıları yapılmış ve VETBİS Sistemine kaydedilmiş olması zorunludur.

Destekleme ödemesi HDS (Hayvancılık Destekleme Sistemi) veri tabanına başvurusu girilen buzağı/malağın doğduğu işletme sahibine yapılır.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular bağlı bulunulan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe gönderilerek yapılıyor.


Etiketler: #buzdağı #tarım ve orman bakanlığı #Destek

İlgili Haberler

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF ikinci transfer ve tescil sezonu ne zaman başlıyor?

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF ikinci transfer ve tescil sezonu ne zaman başlıyor?
115. ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

115. ÖGG sınavı ne zaman? ÖGG sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?
Anneler Günü nedir, ne zaman kutlanır? Anneler Günü’nün tarihçesi ve anlamı

Anneler Günü nedir, ne zaman kutlanır? Anneler Günü’nün tarihçesi ve anlamı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler