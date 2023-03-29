Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:22

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 13:22

TOGG kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarılmıştı. Peki, TOGG kura çekimi saat kaçta yapılacak? 29 Mart 2023 TOGG kura çekimi nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Togg bu yıl teslim edeceği 20 bin T10X için ön siparişe katılan kişi sayısının 177 bin 467 olduğu açıkladı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre çekiliş saati saat 21:00 olarak belirlendi.

Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. Böylece o tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu.

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOGG T10X kura çekilişi 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.