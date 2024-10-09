Togg T10X şarj halindeyken alev aldı: Şirketten ilk açıklama!
Togg T10X, Şanlıurfa Viranşehir'de şarj sırasında alev aldı. Şirket, yangının bataryadan kaynaklanmadığını ve detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg ile ilgili heyecanlar sürerken, Şanlıurfa Viranşehir'de yaşanan bir olay, tüm beklentileri altüst etti. Park halindeki bir Togg T10X, şarj sırasında bilinmeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve aracın tamamen kullanılmaz hale geldiği görüldü.
Olay sonrası Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yangının nedenine dair açıklama yaptı. Şirketin yaptığı duyuruda, yangının bataryadan kaynaklanmadığı ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.
Togg'un açıklaması şu şekilde: "4 Ekim Cuma günü, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kullanıcının özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın çıkmıştır. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmamıştır. Kullanıcı ile derhal iletişime geçilerek, araç Togg'un Gemlik Kampüsü'ne incelenmek üzere götürülmüştür. İlk değerlendirmeler sonucunda yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili kapsamlı bir teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kamuoyu duyurusu. pic.twitter.com/LAlqHMWLr0— Togg (@Togg2022) October 8, 2024
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