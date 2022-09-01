TOGO Kuleleri'nde yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma
Rant iddialarının odağına yerleşen TOGO Kuleleri’nin yıkımıyla ilgili Ankara 17. İdare Mahkemesi, ABB’nin karşı tarafın yıkım kararına açtığı davayı UYAP’tan öğrendikten sonra savunmasını göndermesine rağmen “savunmasını verinceye kadar” ibaresi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Ankara’da rant iddialarının odağına yerleşen TOGO Kuleleri ile ilgili olarak 1 Eylül 2022 tarihinde yapılacak yıkım ihalesine az bir süre kala yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce planı iptal eden Ankara 17. İdare Mahkemesi, Danıştay tarafından emsalinin düşürülmesine kesin olarak karar verilen TOGO Kuleleri'nin yıkımı hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı.
TOGO Kuleleri hakkındaki önceki tüm yasal sürecin toplandığı, planın iptal edilmesi dâhil tüm kararları alan 17. İdare Mahkemesi, ABB’nin karşı taraf dava açtığı anda UYAP’tan savunmasını göndermesine rağmen “savunmasını verinceye kadar” ibaresi ile yürütmeyi durdurma kararı aldı. ABB yetkilileri, emsalin kesin olduğu için bu kararların yıkımı sadece erteleyecek nitelikte olduğunu, yıkımın önünde hiçbir engel olmadığını ve rant iddialarının odağındaki bu kulelerin er ya da geç yıkılacağını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Rant iddialarının odağı haline gelen TOGO Kuleleri hakkında en son “1,50 emsale düşürülmesi” kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava sonuçlanmış, Danıştay 6. Dairesi, emsalin düşürülmesi kararını kesin olarak onamıştı. Karar sonrası emsal 2.10’a göre yapılan, plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmamış, Ankara Büyükşehir Belediyesi yıkım ihalesi için 1 Eylül 2022 tarihinde gün almıştı.
Daha önce planı iptal eden ve TOGO Kulelerinin yıkılmasının önünü açan 17. İdare Mahkemesinin kararı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
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