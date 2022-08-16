TOGO Kuleleri’nin yıkım işi ihalesi canlı yayınlanacak

16 Ağustos 2022 Salı, 07:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada TOGO Kuleleri’nin yıkım ihalesiyle ilgili olarak ihalenin büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

ABB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YIKIM İHALESİ YAPILACAK”

“ABB, geçtiğimiz ay Danıştay 6. Dairesi’nin oy birliğiyle aldığı ve kesinleşen “kulelerin 1,50 emsale düşürülmesi” kararının ardından 1 Eylül 2022 tarihinde ‘TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’ ihalesine çıkacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından imar değişikliğindeki usulsüzlükler gerekçe gösterilerek mahkeme kararıyla 2019 yılında mühürlenen ve rantın sembolü olarak gösterilen TOGO Kuleleri hakkında yeni bir karar daha alındı. ABB Meclisi’nde TOGO Kuleleri hakkında alınan ‘1,50 emsale düşürülmesi’ kararına karşı yapılan itirazın Danıştay tarafından kesin olarak reddedilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gizli emsallerle birlikte 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaat için yıkım ihalesi yapılacak.

YIKIM İHALESİ CANLI YAYINLANACAK

Fen İşleri Daire Başkanlığı, 1 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi 1.kat Encümen Salonu’nda ‘TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’ ihalesine çıkacak. İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.”