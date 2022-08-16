TOGO Kuleleri’nin yıkım işi ihalesi canlı yayınlanacak
TOGO Kuleleri’nin “Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi” ihalesinin ilanı, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan yazılı açıklamada, ihalenin büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada TOGO Kuleleri’nin yıkım ihalesiyle ilgili olarak ihalenin büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.
ABB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“YIKIM İHALESİ YAPILACAK”
“ABB, geçtiğimiz ay Danıştay 6. Dairesi’nin oy birliğiyle aldığı ve kesinleşen “kulelerin 1,50 emsale düşürülmesi” kararının ardından 1 Eylül 2022 tarihinde ‘TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’ ihalesine çıkacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından imar değişikliğindeki usulsüzlükler gerekçe gösterilerek mahkeme kararıyla 2019 yılında mühürlenen ve rantın sembolü olarak gösterilen TOGO Kuleleri hakkında yeni bir karar daha alındı. ABB Meclisi’nde TOGO Kuleleri hakkında alınan ‘1,50 emsale düşürülmesi’ kararına karşı yapılan itirazın Danıştay tarafından kesin olarak reddedilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gizli emsallerle birlikte 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaat için yıkım ihalesi yapılacak.
YIKIM İHALESİ CANLI YAYINLANACAK
Fen İşleri Daire Başkanlığı, 1 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi 1.kat Encümen Salonu’nda ‘TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’ ihalesine çıkacak. İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.”
Video Haberler
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- 'Kıyamam ben sana'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- Soyundu, tekbir getirdi, bomba var dedi