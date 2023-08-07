Ayhan Sicimoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ayhan Sicimoğlu evli mi?
Ayhan Sicimoğlu 70'li yıllardayer aldığı gruplar, yaptığı programlar ve yazdığı kitaplarla adından sık sık söz ettiriyor. Ayhan Sicimoğlu ile aramalar hız kazandı. Ayhan Sicimoğlu'nun kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ayhan Sicimoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ayhan Sicimoğlu'nun şarkıları ne? İşte ayrıntılar...
Ayhan Sicimoğlu, 70'lerde yer aldığı İpucu Beşlisi adlı grubu ve yaptığı gezi programı ile tanınıyor. Yurttaşlar Ayhan Sicimoğlu'nun kim olduğunu, yaşını ve şarkılarını merak ediyor. Peki, Ayhan Sicimoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ayhan Sicimoğlu'nun şarkıları ne?
AYHAN SİCİMOĞLU KİM?
Ayhan Sinan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. Kayseri kökenli bir aileye mensup olan Ayhan Sicimoğlu, 1957-1959 arasında Kayseri belediye başkanlığı yapan Şahap Sicimoğlu'nun oğlu. Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye gitti. Daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya giderek burada dört sene yaşadı. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşti.
Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurarak bir müddet Seyyal Taner ile çaldı. Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcut. Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline geldi. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı olarak solo şeklinde devam etti. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan Peki Peki Anladık parçasının, Ayhan Sicimoğlu'na ithaf edildiği yakın arkadaşı Mazhar Alanson tarafından açıklandı.
Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yaptı ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergiledi.
AYHAN SİCİMOĞLU EVLİ Mİ?
Ayhan Sicimoğlu, 40 yıl önce Yılmaz-Raika Akar çiftinin kızları Zeynep Akar ile evlendi. 1999'da Sicimoğlu'nun ticari sorunları nedeniyle ikili kağıt üzerinde boşandı. 2019 yılında Zeynep Akar'ın beyninde tümöre rastlandı.
AYHAN SİCİMOĞLU'NUN ŞARKILARI NELER?
Paşa Baba
Istanbul Pas Constantinople
Ahi Na' Ma Kaynana
Historia De Un Amor
Amapola
Latin Passport
Baila Mi Ritmo
Reggaeturkaton
Güle Güle
Esperaré
Bir Aşk Hikayesi
En Estambul
Arkana Bakma
Padre E Hija
Yaptığınla Kalma Dünya
Mutlu Bütün Şarkılar
Bırakma Beni
Quando Men Vo
Nadie Como Tu
Gidiyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Uzman doktor bulunamıyor!
- Alanya'daki kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası