Ayhan Sicimoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ayhan Sicimoğlu evli mi?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:19

Güncelleme: 07.08.2023 - 16:19

Ayhan Sicimoğlu, 70'lerde yer aldığı İpucu Beşlisi adlı grubu ve yaptığı gezi programı ile tanınıyor. Yurttaşlar Ayhan Sicimoğlu'nun kim olduğunu, yaşını ve şarkılarını merak ediyor. Peki, Ayhan Sicimoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Ayhan Sicimoğlu'nun şarkıları ne?

AYHAN SİCİMOĞLU KİM?

Ayhan Sinan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. Kayseri kökenli bir aileye mensup olan Ayhan Sicimoğlu, 1957-1959 arasında Kayseri belediye başkanlığı yapan Şahap Sicimoğlu'nun oğlu. Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye gitti. Daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya giderek burada dört sene yaşadı. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşti.

Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurarak bir müddet Seyyal Taner ile çaldı. Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcut. Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline geldi. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı olarak solo şeklinde devam etti. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan Peki Peki Anladık parçasının, Ayhan Sicimoğlu'na ithaf edildiği yakın arkadaşı Mazhar Alanson tarafından açıklandı.

Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yaptı ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergiledi.

AYHAN SİCİMOĞLU EVLİ Mİ?

Ayhan Sicimoğlu, 40 yıl önce Yılmaz-Raika Akar çiftinin kızları Zeynep Akar ile evlendi. 1999'da Sicimoğlu'nun ticari sorunları nedeniyle ikili kağıt üzerinde boşandı. 2019 yılında Zeynep Akar'ın beyninde tümöre rastlandı.

AYHAN SİCİMOĞLU'NUN ŞARKILARI NELER?

Paşa Baba

Istanbul Pas Constantinople

Ahi Na' Ma Kaynana

Historia De Un Amor

Amapola

Latin Passport

Baila Mi Ritmo

Reggaeturkaton

Güle Güle

Esperaré

Bir Aşk Hikayesi

En Estambul

Arkana Bakma

Padre E Hija

Yaptığınla Kalma Dünya

Mutlu Bütün Şarkılar

Bırakma Beni

Quando Men Vo

Nadie Como Tu

Gidiyorum