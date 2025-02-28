Tokatla can alana 'yaş' indirimi: 3 yıl 1 ay 10 gün

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:49

Güncelleme: 28.02.2025 - 14:49

İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu'nda, 25 Ağustos 2023'te 19 yaşındaki Abdullah Şakun'un, 18 yaşından küçük 4 saldırganın fiziki saldırısına uğraması ve başına aldığı tokat sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması 19 Şubat'ta, İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz SSÇ'ler duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları mahkemede hazır bulundu.

TOKATLA CAN ALANA "YAŞ" İNDİRİMİ

Kararını açıklayan mahkeme, SSÇ'ler E.A., E.D. ve M.E.D.'nin, "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu işlediklerini sabit görerek, 'suçun işleniş şekli, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı' nedeniyle 'alt sınırdan uzaklaşarak' her birine ayrı ayrı 4'er yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, SSÇ'lerin olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle bu cezayı 3 yıl 1 ay 10 güne indirdi.

Diğer SSÇ, E.Ö.'ye de aynı suçtan 4 yıl 8 ay ceza veren mahkeme, bu SSÇ'nin olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı 2 yıl 4 aya indirdi.

SAVCI: ÖLDÜRME KASTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Abdullah Şakun'un saldırıya uğradığı sokaktaki bir işyerinin bahçesine girerek demir kapıyı kapattığı ve saldırıdan bu şekilde kurtulduğu, aksi takdirde SSÇ'lerin kendisini darp etmeye devam edeceklerinin anlaşıldığı belirtildi. SSÇ'lerin öldürme kastıyla hareket ettiklerini belirten savcılık, 4 saldırganın da ayrı ayrı, 'kasten öldürme' suçundan 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

"OTOPSİ RAPORU 'YARALAMAYA BAĞLI ÖLÜM' DİYOR"

Kararından ardından açıklamalarda ulunan Şakun ailesinin avukatı Abdulhamit Aslan, "Dosya kapsamındaki deliller, maktulün birden fazla kişi tarafından darp edildiğini, suça sürüklenen çocuklar tarafından darp edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Her ne kadar maktulde önceden var olan bir tümör olduğu belirtilse de, yapılan otopsi raporu ölüm nedenini doğrudan yaralamaya bağlı gelişen komplikasyon olarak göstermektedir" dedi. Söz konusu kararın, hem hukuk camiası hem de kamu vicdanı açısından ciddi bir tartışma yarattığını ifade eden Aslan, "Hukukun temel amacı, adil ve hakkaniyete uygun kararların verilmesini sağlamak ve mağdurların haklarını korumaktır" diye konuştu.