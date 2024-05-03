Tokat’ta ambulans ile panelvan araç çarpıştı: 3 yaralı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 18:22

Güncelleme: 03.05.2024 - 18:22

Kaza, ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, İ.U. idaresindeki ambulans ile petroller mevkiinden Tokat il merkezine doğru seyir halindeki M.S. yönetimindeki Fiat marka panelvan araç çarpıştı.

Kazada panelvan araçtaki sürücü ile E.S. ve Z.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.