Tokat’ta ambulans ile panelvan araç çarpıştı: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde ambulans ile panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 18:22
Tokat’ta ambulans ile panelvan araç çarpıştı: 3 yaralı
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Kaza, ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, İ.U. idaresindeki ambulans ile petroller mevkiinden Tokat il merkezine doğru seyir halindeki M.S. yönetimindeki Fiat marka panelvan araç çarpıştı.

Kazada panelvan araçtaki sürücü ile E.S. ve Z.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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