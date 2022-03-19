Tokat’ta ambulansla otomobil çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralandı
Tokat’ta 112 ambulansı ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Tokat Turhal karayolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta kaza meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki 112 Acil Yardım Ambulansı hasta nakli için seyir halindeyken kavşaktan diğer yöne geçtiği sırada Ali K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile ambulans devrilerek yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 2 sağlık çalışanı yaralandı. Diğer açta bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan 3 sağlık çalışanı ambulanslarla Tokat Devlet Hastane sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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