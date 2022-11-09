Tokat'ta arazide erkek cesedi bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:59
Tokat'ta arazide erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Şahinli köyü Topkara mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, yetkililere haber verdi. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

 


tokat ceset arazi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler