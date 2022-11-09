Tokat'ta arazide erkek cesedi bulundu

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:59

Şahinli köyü Topkara mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, yetkililere haber verdi. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.