Tokat'ta arazide erkek cesedi bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şahinli köyü Topkara mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, yetkililere haber verdi. Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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