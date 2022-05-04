Tokat'ta bir kişi kaldırımda ölü bulundu
Tokat Merkez'de Büyükbeybağı Mahallesi'nde bir kişi kaldırımda ölü bulundu.
Büyükbeybağı Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda kaldırımda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selahattin Şahin (64) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şahin'in cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahin'in vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.
Öte yandan haber verilen yakınları, Şahin'in bir süre önce satın aldığı dairede tadilat yaptıklarını, kendilerine ekmek almak için evden ayrıldığını söyledi.
Video Haberler
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
- Şehir merkezinde ayı paniği!
- Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu düet yaptı
- İstanbul'da apartman bahçesinden elektrikli bisiklet çal
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- AKP-MHP oyları eridi!
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Messi'den PSG'ye ultimatom!