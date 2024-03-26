Tokat’ta elektrikli bisiklet yangına neden oldu
Tokat’ta bir evde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet yangına neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay Soğukpınar Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
İddiaya göre yabancı uyruklu şahıslar elektrikli bisikleti evin içinde şarja taktı.
Bir süre sonra şarjdaki bisiklet alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin yandığını gören ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi baygınlık geçirdi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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