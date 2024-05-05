Tokat'ta evde tüp patladı: 1 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:52
Tokat'ta evde tüp patladı: 1 yaralı
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Kuruçay Mahallesi Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı Caddesi'nde Duran Yıldız'a ait tek katlı evde mutfak tüpü patladı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında evde tek olduğu öğrenilen ve yaralanan Duran Yıldız, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama sonucu evde hasar meydana geldi.


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