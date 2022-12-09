Fatih'te trafik kazası sonrası olayı izleyenler arasında kavga çıktı

09 Aralık 2022 Cuma, 14:59

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde motosiklet sürücüsü caddede ilerlerken yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın savrularak yere düştü. Çevredekiler, yaralanan kadının yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yaşananları izleyenler arasında kavga çıktı. Motosiklet sürücüsünün arkadaşları, olayı izleyen grubu dağıtmak istedi.

Motosikletlilerden biri, kazayı izleyen bir kadını iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

Kadın elindeki çanta ile kendisini iten kişinin kafasına vurdu.

Ardından iki grup birbirine girdi.