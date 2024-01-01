Tokat'ta feci ölüm: Üzerine tekerlek düştü!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 19:01

Edinilen bilgilere göre, Tokat-Turhal karayolu Yeniyurt Mahallesi'nde traktör sürücüsü R.Ö.’nün yanında bulunan Kadir Cankurt’un üstüne, römorkta bulunan çuvalların üzerindeki tekerlek düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cankurt, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cankurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.