Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesi yakınlarında meydana geldi.
Karayaka'dan ilçe merkezine gelen 18 yaşındaki Muhammed Ali Şahin yönetimindeki 60 EY 152 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Emirhan Başara (16), Yusuf Şahin (22), Taner Şahin (17) ve Rahim Şahin (21) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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