Tokat'ta içtiği kolonyadan zehirlenen kişi öldü

Tokat'ta metil alkolden (kolonya) zehirlenen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 14:55
Tokat'ta içtiği kolonyadan zehirlenen kişi öldü
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dört gün önce metil alkol içtiği belirtilen 41 yaşındaki S.G., bir süre sonra rahatsızlandı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan S.G., dün akşam vefat etti.

Hastaneden yakınlarınca alınan S.G.'nin cenazesi, Erbaa ilçesinde toprağa verildi.



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