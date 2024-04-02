Tokat’ta kayıp şahsın cesedi derede bulundu

Tokat’ta dün akşam saatlerinde kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:44
Tokat’ta kayıp şahsın cesedi derede bulundu
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Tokat’ın Turhal ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam iftardan sonra evden ayrıldı.

Koçer’in eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek Koçer’in son olarak Sanayi Sitesi yakınlarında görüldüğünü tespit etti.

Bölgede yapılan geniş çaplı aramalar sonucu Koçer’in cesedi Karasu Deresi’nde bulundu. Yürüyüş yaparken dengesini kaybedip suya düştüğü tahmin edilen Koçer’in cesedi, incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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