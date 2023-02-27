Tokat'ta orman yangını: 5 dönümlük alanda etkili oldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm alanda etkili oldu. Yangının, içerisindeki bakır telleri almak için kablo yakan kişi ya da kişilerin ihmali sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:03
Tokat'ta orman yangını: 5 dönümlük alanda etkili oldu
Abone Ol google-news

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çengelli Mahallesi Beylikdüzü Mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, olay yeri yakınında bulunan Niksar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiyesi ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının, içerisindeki bakır telleri almak için kablo yakan kişi ya da kişilerin ihmali sonucu çıktığı tahmin ediliyor. 

 

 


tokat orman yangını Yangın

İlgili Haberler

Alanya'da orman yangını

Alanya'da orman yangını
Karasu'da orman yangını

Karasu'da orman yangını
Bakan Kirişci'den orman yangınları açıklaması: Bu yıl 12 bin 384 hektar alan yandı

Bakan Kirişci'den orman yangınları açıklaması: Bu yıl 12 bin 384 hektar alan yandı

En Çok Okunan Haberler