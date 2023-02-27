Tokat'ta orman yangını: 5 dönümlük alanda etkili oldu
Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 dönüm alanda etkili oldu. Yangının, içerisindeki bakır telleri almak için kablo yakan kişi ya da kişilerin ihmali sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çengelli Mahallesi Beylikdüzü Mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay yeri yakınında bulunan Niksar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiyesi ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının, içerisindeki bakır telleri almak için kablo yakan kişi ya da kişilerin ihmali sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
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