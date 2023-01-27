Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Eüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 23:38
Alanya'da orman yangını
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Güzelbağ Mahallesi Bayırkozağacı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletme'ye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesinden de su tankeri takviyesi yapıldı" açıklamasında bulundu.


Alanya Yangın orman yangını

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