Alanya'da orman yangını

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 23:38

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 23:38

Güzelbağ Mahallesi Bayırkozağacı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ve Alanya Orman İşletme'ye ait tüm ekipler bölgeye kaldırıldı. Alanya Belediyesinden de su tankeri takviyesi yapıldı" açıklamasında bulundu.