Karasu'da orman yangını
Sakarya’nın Karasu ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çam ormanında yayılan yangına ekipler müdahale ediyor.
Yangın, saat 16.30 sıralarında, Kuzuluk Mahallesi Demirli mevkisindeki ormanda çıktı. Kuruyan ot ve çalıların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Çam ormanlarını saran yangını söndürmek için ekipler alana dağılarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin ekiplerine müdahalesi devam ediyor
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