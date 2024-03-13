Tokat’ta otomobil takla attı: 4 yaralı
Tokat’ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.
Feci kaza, dün gece Tokat’ın Erbaa İlçesine bağlı Kale Köyü ve Karayaka Kasabasının birbirine bağlayan yolda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, R.U.’un kullandığı 55 AVB 55 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası araç sürücüsü R.U. ve araçta bulunan P.G., S.Ö., Ö.Ö. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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