Bayburt'ta şap alarmı... Canlı hayvan pazarı kapatıldı!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:14

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:14

Bayburt'ta çevre illerde görülen ve yaygınlaşan şap hastalığı nedeniyle ve hastalığın önlenmesi amacıyla hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde görülen Şap hastalığından dolayı il içi ve il dışı hayvan hareketleri ve hayvan pazarı 13.07.2023 tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.