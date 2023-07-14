Bayburt'ta şap alarmı... Canlı hayvan pazarı kapatıldı!

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt’ta görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarını kapatma kararı aldı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:14
Bayburt'ta şap alarmı... Canlı hayvan pazarı kapatıldı!
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Bayburt'ta çevre illerde görülen ve yaygınlaşan şap hastalığı nedeniyle ve hastalığın önlenmesi amacıyla hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde görülen Şap hastalığından dolayı il içi ve il dışı hayvan hareketleri ve hayvan pazarı 13.07.2023 tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar kapatılmıştır" ifadeleri yer aldı.


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