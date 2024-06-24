Tokat'ta sıcaktan bunalan çocuklardan ilginç serinleme yöntemi

Tokat'ın Çamlıbel Beldesi'nde 36 dereceyi bulan sıcak hava, çocukları ilginç serinleme yöntemlerine itti.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:23
Tokat'ta sıcaktan bunalan çocuklardan ilginç serinleme yöntemi
Abone Ol google-news

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Tokat'ta sıcak havadan etkilenen çocuklar, yerde biriken çamurlu su birikintilerine atlayarak serinletmeye çalıştı. Yer yer 30 santimetreyi bulan su birikintilerine atlayan çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı. Bu ilginç serinleme yöntemi, çocukların arasında unutulmaz anlara da sahne oldu. Çamurlu suda yüzen çocuklar, arkadaşları tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, çocukların çamurlu suda yüzmenin keyfini çıkardıkları görüldü.


sıcak hava haberleri tokat haberleri

İlgili Haberler

Kavurucu sıcaklara ilaç: Cold brew nasıl yapılır?

Kavurucu sıcaklara ilaç: Cold brew nasıl yapılır?
Depremzede aile 'sıcak yuva' hayali kurarken 400 bin TL dolandırıldı!

Depremzede aile 'sıcak yuva' hayali kurarken 400 bin TL dolandırıldı!
Sıcak havalarda cildinizi kuruluktan korumak için 3 doğal maske tarifi!

Sıcak havalarda cildinizi kuruluktan korumak için 3 doğal maske tarifi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler