Kavurucu sıcaklara ilaç: Cold brew nasıl yapılır?

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:18

Güncelleme: 23.06.2024 - 11:18

Yazın canınız iyi bir buzlu kahve çekiyorsa buna en iyi alternatif tabi ki soğuk demlenmiş kahve olan “cold brew”. Peki, Cold brew nasıl yapılır?

COLD BREW NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 bardak (113 gram) bütün kahve çekirdeği

4 su bardağı (907 gram) su

Kahve veya baharat öğütücü

Tülbent veya un çuvalı bezi

NASIL YAPILIR?

Kahve çekirdeklerini öğütücünüzün en kalın ayarında veya baharat öğütücünüzde 1 saniyelik kısa darbelerle öğütün. Telveler ince toz değil, kaba mısır unu gibi görünmelidir. Kahve telvesini soğuk demleme yapmak için kullandığınız kaba aktarın. Suyu üstüne dökün. Telvelerin suya iyice doyurulduğundan emin olmak için uzun saplı bir kaşıkla hafifçe karıştırın.

Kahvenin yaklaşık 12 saat demlenmesini bekleyin. Kahve tezgahın üzerinde bırakılabilir veya buzdolabında saklanabilir; demleme süresi aynıdır. Küçük bir süzgeci tülbent veya un çuvalı beziyle kaplayın ve büyük bir ölçüm kabının veya kasesinin üzerine yerleştirin. Kahveyi süzgeçten geçirin. Kahveyi küçük bir şişeye veya kavanoza aktarın. Kaptaki kahveyi buzdolabında bir haftaya kadar saklayın.

Kahveyi dilediğiniz kadar su veya sütle seyreltin. Dilerseniz bu da ekleyebilirsiniz.