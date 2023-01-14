Tokat'ta 'tefecilik' ve 'yağma'ya 7 tutuklama

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 11:51

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 11:53

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbar doğrultusunda Erbaa ilçesinde tefecilik, tehdit, yağma gibi suçlarla ilgili inceleme başlattı.

İlçede 4 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, 10 Ocak'ta 'Son Vade' ismini verilen operasyon düzenledi. 12 ayrı adrese eşzamanlı baskın yapan ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Yapılan aramalarda 15 milyon TL değerinde 89 senet, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 av tüfeği fişeği, 1 çek, 2 tapu, muhtelif sayıda alacak dokümanı ve 134 gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

18 farklı olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerden 3'ü Emniyet'teki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.