Tokat’ta yılbaşı öncesi 686 litre sahte alkol ele geçirildi
Tokat'ta yılbaşı öncesi İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 686 litre sahte alkol ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Halk sağlığını olumsuz etkileyen sahte alkol kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde aralık ayı içerisinde Tokat Merkez, Zile ve Turhal ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 686 litre sahte alkol ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
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