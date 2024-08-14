Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:36

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:36

TOKİ, 32 farklı ilde toplamda 174 arsayı açık artırmayla satacağını açıkladı. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar için yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile ödeme yapılabilecek. Peki, TOKİ 32 ilde 174 arsayı satışa çıkarıyor: TOKİ arsa satışı hangi illerde ve ne zaman yapılacak?

TOKİ 174 ARSAYI HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKARACAK?

Muhammen bedeli 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 lira olan toplam 6 milyon 957 bin 343 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 174 arsa, açık artırmayla satılacak.

TOKİ 32 İL 174 ARSA ÖDEME PLANI NEDİR?

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ 174 ARSA ALIMLARI NEREDEN YAPILIR VE NE ZAMAN?

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

Açık artırma şeklinde olacak satış, 29 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.