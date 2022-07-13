TOKİ başvuruları nereden yapılıyor? TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ evlerinin satış fiyatları ne kadar?

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:01

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konutu kura ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlayacak. Başvurular 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin kura ile satışa sunacağı dairelere başvurmak için bazı şartlar var.

Bu şartlar şöyle;

-Başvuru yapacak kişinin 18 yaşını dolduran TC vatandaşı olması gerekiyor.

- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı konut olmamalı.

- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor.

TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak.

TOKİ EVLERİ HANGİ KENTLERDE SATIŞA SUNULACAK?

TOKİ evleri 24 ilde kura ile satışa çıkacak.

İşte o iller;

Aksaray,Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Iğdır,İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya,Kütahya,Siirt,Sivas,Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van,Yozgat.

TOKİ EVLERİ NE KADAR?

Aksaray: Konutların fiyatı 390 bin liradan taksitleri ise 1.463 TL'den başlıyor.

Bolu: Konutların fiyatı 415 bin liradan taksitleri ise 1.559 TL'den başlıyor.

Bursa: Konutların fiyatı 424 bin liradan taksitleri ise 1.770 TL'den başlıyor.

Çankırı: Konutların fiyatı 384 bin liradan taksitleri ise 1.433 TL'den başlıyor.

Çorum: Konutların fiyatı 453 bin liradan taksitleri ise 1.888 TL'den başlıyor.

İzmir: Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2 bin 700 TL'den başlıyor.

Bursa:Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 1.770 TL'den başlıyor.

Kırıkkale: Konutların fiyatı 314 bin liradan taksitleri ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli: Konutların fiyatı 415 bin liradan taksitleri ise 2.596 TL'den başlıyor.

Kütahya: Konutların fiyatı 508 bin liradan taksitleri ise 1.906 TL'den başlıyor.

Karaman: Konutların fiyatı 439 bin liradan taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Kilis: Konutların fiyatı 355 bin liradan taksitleri ise 1.482 TL'den başlıyor.

Konya: Konutların fiyatı 384 bin liradan taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor.

Erzincan: Konutların fiyatı 400 bin liradan taksitleri ise 1.503 TL'den başlıyor.

Elazığ: Konutların fiyatı 441 bin liradan taksitleri ise 1.656 TL'den başlıyor.

Tekirdağ: Konutların fiyatı 506 bin liradan taksitleri ise 1.899 TL'den başlıyor.

Hatay: Konutların fiyatı 410 bin liradan taksitleri ise 2.052 TL'den başlıyor.

Gaziantep: Konutların fiyatı 444 bin liradan taksitleri ise 2.221 TL'den başlıyor.

Van: Konutların fiyatı 440 bin liradan taksitleri ise 1.652 TL'den başlıyor.

Iğdır: Konutların fiyatı 462 bin liradan taksitleri ise 1.928 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa: Konutların fiyatı 412 bin liradan taksitleri ise 2.062 TL'den başlıyor.

Yozgat: Konutların fiyatı 163 bin liradan taksitleri ise 2.239 TL'den başlıyor.

Siirt: Konutların fiyatı 396 bin liradan taksitleri ise 1.649 TL'den başlıyor.



