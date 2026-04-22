TOKİ'den İstanbul için sosyal konut açıklaması: Kura tarihleri netleşti

TOKİ, 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul etabı için tarihleri açıkladı. İstanbul kuraları 3 günde çekilecek.

TOKİ, İstanbul'a sosyal konut projesi kapsamında 100 bin konut inşa edeceğini duyurmuştu.

TOKİ'nin açıklamasına göre kuralar 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde çekilmeye başlanacak. Kura çekimi 27 Nisan Pazartesi günü sonlanacak.

Milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde pazartesi günü hak sahipleri belli olacak.

"CANLI YAYINLANACAK"

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin duyurusu şöyle:

"500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir.

Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için: talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html"