TOKİ inşaatında vinç devrildi: Arkadaşlarını kurtaran işçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:07

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:07

Olay, sabah saatlerinde 4 Eylül Mahallesi’nde yapımı devam eden 3. Etap TOKİ konutlarının inşasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre vinç operatörü Mert Bayat’ın (20) kullanmakta olduğu vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Vincin devrilmesiyle vinç demirleri arasında asılı kalan operatör Mert Bayat, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç operatör, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, onlarca işçinin bulunduğu bina inşaatına düşmekten vinç operatörünün son manevrası ile kurtarılırken, vincin boş alana düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.