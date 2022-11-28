TOKİ İstanbul çekiliş tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi ne zaman? TOKİ İstanbul çekiliş tarihi belli oldu mu?

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:54

TOKİ, resmî sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, İstanbul'daki kura çekilişinin tarihini açıkladı. İşte ayrıntılar...

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ'nin resmî internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için şu açıklamaları yaptı: "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."



