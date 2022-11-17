TOKİ kura tarihleri ne zaman? TOKİ ikinci etap kura çekimi ne zaman?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimleri başlıyor. Toki kura tarihleri ne zaman? TOKİ ikinci etap kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin 10 günlük kura takviminin tamamlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da 12 ilde başlayan ilk kura çekimleri dün sonuçlandırıldı. Noter huzurundaki kurayla Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda çekilen kurayla 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi.
TOKİ İKİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekiminin 11 ili kapsayan ikinci etabı ise bugün Kilis ve Muş'tan başlatılacak. Kura çekiminin ikinci etabı 17-28 Kasım'da gerçekleştirilecek 28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.
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