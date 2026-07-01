TOKİ'nin 81 ilde hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecinin büyük ölçüde tamamlanmasının ardından hak sahipleri teslim takvimine odaklandı. Peki, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ teslim tarihi açıklandı mı?

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sonuçlarına göre hak sahibi olan kişilerin evlerini teslim alacakları tarihi duyurdu.

Bakan Kurum, "Temelleri atar atmaz en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi. Buna göre; TOKİ İstanbul evlerinin 2027 Mart ayı ve sonları ile 2028 yılının başlarında teslim edilmesi bekleniyor.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.