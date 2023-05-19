Yayınlanma: 19.05.2023 - 15:45

Güncelleme: 19.05.2023 - 15:45

28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için halk oylamasına sunulacak. İlk turda sandık görevlisi olarak sandıklarda görev yapan yurttaşlar ikinci turda da sandık görevlisi olup olmayacaklarını merak ediyor. Peki, İkinci turda sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır? 2. turda sandık görevlisi olmanın şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 2. TURU NE ZAMAN YAPILACAK?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeterli oyu alamaması gerekçesiyle seçim 2. tura ertelenmişti. YSK'nın 15 Mayıs tarihinde yapmış olduğu resmi açıklamaya göre seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağı ilan edildi.

2. TURDA SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. 2. Turda sandık görevlisi olabilmek için izlenecek yol henüz YSK tarafından açıklanmadı.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yükske Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olma şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dahil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.