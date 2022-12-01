TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır?
TOKİ'ye başvuru yapan yurttaşlar, kura sonuçlarını nereden öğreneceğini merak ediyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ kura sonuçlarına nereden bakılır?
Ev sahibi olmak isteyen binlerce yurttaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş bir kamu kuruluşu olan TOKİ'ye başvuru yaptı. Türkiye'nin birçok farklı noktasında kura çekimleri devam ediyor. Adaylar, TOKİ'nin gerçekleştirdiği kura sonuçlarını merak ediyor. ''TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?'' sorusu internette araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları internet üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, T.C kimlik numaralarıyla, TOKİ'nin resmî sitesi olan https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ üzerinden, kura sonuçlarına erişebilir.
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